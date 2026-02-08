Bazen bir ülkenin ekonomik röntgenini görmek için ekonomi sayfalarını açmanıza, uzun raporlar okumaya gerek yoktur. Bir grafik, bir veri seti ya da bazen sadece bir arama motorunun trend listesi yeter. Çünkü insanlar, söylemeye çekindiklerini arar; saklamaya çalıştıklarını oraya yazar.

“İnsanlar en çok neyi arıyor?” diye Google Trendler’e göz gezdirirken, merakla “Alışveriş” kategorisine tıkladım.

Beklentimdekiler; yeni telefonlar, sezon modası, elektronik cihazlar, ev dekorasyonu… Belki tatil kampanyaları ya da kamp ekipmanlarıydı.

Karşıma çıkan manzara: Bir kazak değil. Yeni bir telefon değil. Bir oyuncak ya da ev dekorasyonu ürünü hiç değil.

Karşıma çıkan şey neydi biliyor musunuz?

Üç harfli dev market zincirlerinden birinin haftalık kataloğu.

Evet, yanlış okumadınız. Ülkenin alışveriş gündemi; indirimli gıda ürünleri.

Şaşırdım mı? Hayır.

Ama hayal kırıklığına uğradım mı? Fazlasıyla.

Çünkü bu sadece bir arama sonucu değil; bu, bir toplumun ruh halinin özetiydi.

Bir an durup ve şuna karar vermeye çalıştım: Bu bir veri miydi, yoksa bir itiraf mı?

***

Eskiden alışveriş bir tercihti. Şimdi ise bir strateji.

Trendlerde aranan şey indirimli peynir, ucuz yağ, kampanyalı makarna.

Bir ülkenin alışveriş kategorisinde hayaller değil, hayatta kalma listeleri varsa, orada sadece ekonomik kriz değil, sosyolojik bir kırılma da vardır.

Ramazan ayı yaklaşırken bu tablo daha da ağırlaşıyor. Çünkü Ramazan eskiden bereketin sembolüydü; şimdi ise bütçe planlamasının matematiksel kabusuna dönüşmüş durumda.

Belki de sık sık “Açın halinden anlayacak tok kaldıysa…” diye başlayan cümleler duyacağız bundan sonra...

***

Bir zamanlar Türkiye ekonomisi piramit gibi anlatılırdı: geniş bir orta sınıf, yukarı doğru daralan bir zengin kesim ve aşağıda sınırlı bir yoksulluk.

Bugün ise tablo değişti.

Türkiye ekonomisi artık piramit değil, kum saati.

Üstte az sayıda çok varlık.

Altta çok sayıda yokluk.

Ortada ise giderek büyüyen bir boşluk.

Orta sınıf kum saati gibi akıp gidiyor; üstteki kum zenginleşiyor, alttaki fakirleşiyor, ortası sessizce yok oluyor.

Enflasyon maaşları yutarken geriye sadece sunulan anlamsız rakamlar kalıyor.

***

Ekonomi raporları enflasyonun yüzde kaç olduğunu söyler. Merkez bankaları politika faizi açıklar. TÜİK grafikler paylaşır.

Ama Google Trendler başka bir mesaj paylaşır: İnsanların neye mecbur kaldığını.

Alışveriş kategorisinin gündeminde bir market kataloğunun olması, akademik bir analiz gerektirmeyecek kadar net bir mesaj veriyor:

İnsanlar artık ihtiyaç değil, indirim arıyor.

Bu küçük bir davranış değişimi gibi görünse de aslında dev bir zihniyet dönüşümüdür. Çünkü insanlar artık “ne istiyorum?” diye değil, “hangi temel gıdayı daha ucuza bulabilirim?” diye arama yapıyor.

Toplumun arama çubuğu, maalesef ki; ekonomik psikolojinin aynası olmuş vaziyette.

***

Ekonomik kriz sadece cüzdanı değil, hayal gücünü de daraltıyor.

Trendlerde kamp malzemesi aranmıyorsa insanlar doğaya kaçmayı düşünmüyor demektir. Oyuncak trend değilse çocuklara sürpriz yapma fikri lüksleşmiş demektir. Teknoloji ürünleri gündem değilse geleceğe yatırım duygusu zayıflamış demektir.

Toplumun “trend” listesi, bir anlamda hayallerin listesi gibidir.

Ve bugün o listede hayal yok.

Sadece indirim var.

***

Eskiden tüketim çılgınlığı eleştirilirdi. Şimdi ise indirim avcılığı bir hayatta kalma becerisine dönüştü.

Market kataloglarını ezberleyen insanlar var. Haftalık kampanyaları analiz eden WhatsApp grupları var. Bir ürünün hangi gün hangi rafta ucuz olduğunu takip edenler var.

Eskiden borsa yorumlayan insanlar vardı; şimdi makarna fiyat grafiği çıkaranlar var.

Belki biraz tiye alıyoruz ama gerçek şu: Bu davranışlar bir tercih değil, zorunluluk.

***

İşin en dramatik tarafı ne biliyor musunuz?

Artık alışveriş kategorisinde “ıvır zıvır” trend olsa mutlu olacak bir noktaya gelmiş olmamız.

Bir oyuncak trend olsa “ekonomi toparlanıyor galiba” diyeceğiz. Bir kazak trend olsa “insanlar kendine bir şey alabiliyor” diye sevineceğiz.

Beklentinin bu kadar küçülmesi bile başlı başına bir ekonomik veri.

***

Google Trendler bize sadece ne arandığını göstermiyor; neyin kaybedildiğini de fısıldıyor.

Bugün aranan şey indirimli gıda ise, kaybedilen şey refah duygusudur.

Bir toplumun trendleri, geleceğinin habercisidir.

Ve eğer bir ülke indirim kataloglarını trend listesine taşıyorsa, orada sorun sadece fiyat etiketlerinde değildir.

Sorun, hayallerin bile kampanyaya girmiş olmasıdır.