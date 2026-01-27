ASAL Araştırma, katılımcılara Türkiye'nin en büyük sorununu sordu. Gelen yanıtlar Türkiye'nin sosyal görünümünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırmada Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ekonomi ve hayat pahalılığı ön plana çıkarken, vatandaşın artan hukuksuzluktan da son derece şikayetçi olduğu görüldü.

Ekonomik ve hukuki sorunları işsizlik ve eğitim takip ederken, terör sorunu yüzde 3,1 olarak listede yer buldu.

Araştırma 2 bin kişiyle yapıldı.

İşte ASAL Araştırma'nın 'Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?' sorusuna verilen yanıtlar:

-Ekonomi/ Hayat pahalılığı:%58.4

-Adaletsizlik: %9.0

-İşsizlik/İstihdam:%5.2

-Eğitim:%4.6

-Terör:%3.1

-Ahlâk:%3.0

-Göç sorunu/Mülteciler:%2.7

-Güvenlik/Asayiş:%2.5

-Kürt sorunu:%1.4

-Kentsel dönüşüm/Deprem:%1.0

-Diğer:%4.4

-Sorun yok:%2.0

-Fikrim yok/Cevap yok:%2.7