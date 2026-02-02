Türkiye’de yüksek enflasyon ve ekonomik kriz günden güne artarken, vatandaşların maaşı erimeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Big Mac Endeksi" ile Türkiye’deki hayat pahalılığını gözler önüne serdi.

The Economist dergisi ve McDonald's verilerine dayandırılan grafikte, Big Mac fiyatları dolar bazında ortalama yüzde 25 oranında arttı. Aynı dönem içinde Türkiye'de ise bu artış miktarı, döviz kurundaki artışa nazaran dolar bazında yüzde 224 olarak gerçekleşti.

Hakan Kara, paylaşımında yılbaşında gerçekleştirilen ücret ve fiyat ayarlamalarından da bahsetti.

Asgari ücrete ve emekli maaşına gelen zammın ardından Türkiye'nin dünya ortalamasına kıyasla pahalanma eğilimini devam ettirdiğini ifade eden Kara, paylaştığı grafikte son dönemdeki dikey yükselişi işaretledi.

TÜRKİYE’DEKİ YÜKSELİŞ DÜNYA ORTALAMASINI GERİDE BIRAKTI

Grafikte, Türkiye'de Big Mac fiyatı uzun seneler dünya ortalamasının altında kaldığı belirtilirken, 2022 yılının ardından yaşanan sert yükselişle beraber dünya ortalamasını geride bıraktı.

BIG MAC ENDEKSİ NEDİR?

Big Mac endeksi, The Economist dergisi tarafından 1986 yılında yayınlanmaya başladı. Endeks, farklı para birimlerinin satın alma gücünü karşılaştırmak amacıyla kullanılan gayriresmi bir ekonomik göstergedir.

Endeks, aynı ürünün farklı ülkelerdeki satış fiyatı üzerinden, o ülkedeki döviz kurunun adil değerde olup olmadığını ve genel fiyat seviyelerini analiz etmek amacıyla kullanılıyor. Kara'nın analizi, Türkiye'de ürünün dolar cinsinden fiyatının dahi küresel ortalamanın çok üzerine çıktığını gösteriyor.