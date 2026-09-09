Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye doya doya yiyecek: Verimde büyük artış

Türkiye doya doya yiyecek: Verimde büyük artış

Yozgat’ta nohut hasadının büyük bölümü tamamlanırken, geçen yıl 41 bin 210 ton olan üretimin bu yıl yağışların etkisiyle yaklaşık 57 bin tona çıkması bekleniyor. Dolu bazı tarlalarda verimi düşürse de kent genelinde ciddi ürün kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA
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Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat’ta nohut hasadında son aşamaya gelindi.

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Yağışlı geçen sezon üretimi olumlu etkilerken, bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı nohut ve mercimek tanelerinde zarara neden oldu.

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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte geçen yıl 586 bin 78 dekar alanda nohut ekimi gerçekleştirildi.

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2026 üretim sezonunda ise ekim alanı 493 bin 589 dekara geriledi.

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Kuraklığın etkili olduğu geçen yıl Yozgat’ta 41 bin 210 ton civarında nohut üretildi.

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Bu yıl ise yağışların olumlu etkisiyle üretimin yaklaşık 57 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü verilerine göre Yozgat, 2024 yılında 72 bin 131 tonluk nohut üretimiyle Türkiye’de ikinci sırada yer aldı.

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Aynı yıl Ankara 92 bin 944 tonla ilk, Konya ise 50 bin 571 tonla üçüncü sırada bulundu.

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Kentte geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu yağışı, bazı tarım arazilerindeki nohutlara zarar verdi.

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Ancak hasadın önemli bölümünün doludan önce tamamlanması sayesinde Yozgat genelinde ciddi bir ürün kaybı oluşmadığı belirtildi.

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Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde çiftçilik yapan Nizamettin Dolgunyürek de nohut hasadının son bölümünü gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Türkiye doya doya yiyecek: Verimde büyük artış - Resim: 12

Dolgunyürek, kendi tarlalarında dolu nedeniyle bekledikleri verimi alamadıklarını belirterek, sezonun sona ermesi nedeniyle nohutları yeşil halde biçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

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Türkiye doya doya yiyecek: Verimde büyük artış - Resim: 13

Çiftçi, geçen yıla kıyasla bu sezon kendi tarlalarında verimin düştüğünü kaydetti.

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