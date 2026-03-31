Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, Türk lirasının da alım gücünü düşürürken, yurttaşlar ise birikimlerini korumak için farklı yatırım araçlarına yöneliyor.

MERKEZ BANKASININ YAKLAŞIMI KALICI DEĞİL

Türk lirasının akıbeti merak edilirken, Robin Brooks tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye ekonomisinde Türk Lirası’nın seyri büyük ölçüde döviz ve altın müdahaleleriyle destekleniyor.

Brooks, Brookings Enstitüsü bünyesinde paylaştığı analizinde, Merkez Bankası’nın attığı adımların kur üzerindeki baskıyı kısa vadede hafiflettiğini fakat bu yaklaşımın kalıcı olmaayacağını belirtiyor.

TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI YOĞUN MÜDAHALELERLE SINIRLANDIRILIYOR

Uluslararası Finans Enstitüsü eski Başekonomisti olan Brooks, “Türkiye yeniden krize girdi” başlıklı çalışmasında Türk Lirası’nın değer kaybının ancak yoğun müdahalelerle sınırlanabildiğini öne sürdü ve bu durumun sürdürülebilirliğine dair ciddi soru işaretleri bulunduğuna vurgu yaptı. Brooks, TL’nin gösterdiği görece dayanıklılığın doğal olmadığını ileri sürdü.

Analizinde, 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşını güncel gelişmelerle karşılaştıran Brooks, o dönemde petrol fiyatlarındaki artışın TL üzerinde ciddi baskı yarattığından bahsetti.

‘BU DURUM UZUN SÜRE DEVAM EDEMEZ’

Öte yandan 27 Şubat – 27 Mart 2026 döneminde TL’nin, Brezilya Reali ve Şili Pezosu gibi emtia ihracatçısı ülkelerin para birimlerinden daha iyi performans göstermesini dikkat çekici buldu. Bu durumu değerlendirirken, “Türk Lirası’nın değer kaybetmesini yalnızca çok büyük döviz müdahaleleri durdurdu. Bu durum uzun süre devam edemez.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brooks Merkez Bankası’nın rezerv yapısı ile ilgili değerlendirmesinde altın işlemlerine işaret etti. Yaklaşık 8 milyar dolar değerinde, 50 tona yakın altının satıldığı ya da swap işlemlerine konu edildiğini öne süren ekonomist, rezerv artışının sınırlı kalmasının aslında kayıpların sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti.

TÜRKİYE YENİDEN KUR BASKISI ALTINA GİRİYOR

Müdahalelerin boyutunu geçmiş dönemlerle de kıyaslayan Brooks, mevcut adımların, 2025 yılının Mart ayında yaşanan ve ciddi sermaye çıkışına yol açan süreçle benzer ölçekte olduğunu iddia etti. Ona göre Türk Lirası üzerinde güçlü bir değer kaybı baskısı bulunuyor ve mevcut politikalar bu baskıyı uzun süre dengeleyemeyebilir.

Analizin sonuç bölümünde ise Türkiye’deki ekonomik dalgalanmaların yapısal nedenlerine değinen Brooks, kredi genişlemesine dayalı büyüme modelini eleştirdi.

Ekonominin “sürdürülebilir olandan daha sıcak” tutulduğunu belirten Brooks, bu durumun cari açığı büyüttüğünü ve dış şoklara karşı kırılganlığı artırdığını belirtti. Bu çerçevede, artan petrol fiyatları ve bölgesel gerilimlerin Türkiye’yi yeniden kur baskısı altına soktuğunu değerlendirdi.