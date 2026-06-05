Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda derece elde eden sporcular Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılı sonuçlarla Bilecik’i gururlandıran sporcular, antrenörleri Serkan Can ile birlikte İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette şampiyonada kazanılan dereceler değerlendirilirken, sporcuların gösterdiği azim ve başarı takdirle karşılandı. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.