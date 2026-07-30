Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ankara'da 17-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Bilecikli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

Şampiyonada 13 yaş 57 kiloda Muzaffer Bilgehan Yılmaz, U11 33 kiloda Tuana Uysal ve U12 39 kiloda Ömür Su Burgucu Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Ayrıca 9 yaş 52 kiloda Yunus Emre Özkan Türkiye beşincisi, U11 30 kiloda Özge Ay Burgucu Türkiye altıncısı, U9 26 kiloda ise Tuğba Uysal Türkiye sekizincisi olmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıların Bilecik adına gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörler Murat Aktel, İbrahim Karaboğa ile Musa Göksu'yu tebrik etti. Demir, sporculara başarılarının devamını dileyerek emek veren antrenörlere de teşekkür etti.