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Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasını reddetmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararıyla onaylanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı kapsamında hazırlanan yol haritasını uygulamayı reddetmesi ile Filistin Devleti'ne karşı tutumu kınandı.

"BARIŞ SÜRECİNİ DOĞRUDAN TEHLİKEYE ATIYOR"

Bakanlar, İsrail'in bu yaklaşımının Gazze Planı'nın uygulanmasını doğrudan tehlikeye attığını belirterek, adil ve kalıcı barış için yürütülen uluslararası çabaların da zarar gördüğünü ifade etti.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ret, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında barışın sağlanmasına yönelik çabaların engellenmesinden artık İsrail'in sorumlu olduğunu teyit etmektedir."

"Ortaya çıkacak sonuçlardan İsrail sorumlu"

Açıklamada, İsrail'in planı reddetmesi, geciktirmesi veya uygulanmasını engellemesi halinde ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan doğrudan sorumlu olacağı belirtildi.

Bakanlar ayrıca, Gazze'deki savaşın sona ermesinin gecikmesi ve sahadaki insani durumun daha da kötüleşmesinin sorumluluğunun da İsrail'e ait olacağını vurguladı.

ABD'YE ÇAĞRI YAPILDI

Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, ABD'nin Gazze Planı'nın uygulanmasında aktif rol üstlenmeye devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklamada, İsrail'in kapsamlı plan ve yol haritasında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve sürecin yeniden engellenmemesi için Washington yönetiminin aktif katılımının sürmesi gerektiği ifade edildi.

"PLAN DERHAL UYGULANMALI"

Bakanlar, Gazze'deki ağır insani krizin sona erdirilmesi, güvenliğin sağlanması ve yeniden inşa sürecinin başlayabilmesi için planın eksiksiz ve gecikmeden uygulanması gerektiğini belirtti.

Kalıcı barışın ise Filistin halkının uluslararası hukuk çerçevesindeki kendi kaderini tayin hakkı ile bağımsız devlet kurma hakkına dayanması gerektiği vurgulandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME VURGU

Ortak açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye yönelik her türlü tek taraflı girişimin reddedildiği ifade edildi.

Bakanlar, adil ve kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olacağını belirtti.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI AÇIKLANMIŞTI

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, daha önce Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik hazırlanan ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silah bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların sunduğu ikinci aşama önerilerine olumlu yaklaştığını bildirirken, İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin temel şart olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.