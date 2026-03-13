ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılara İran’ın da karşılık vermesi, Orta Doğu’da büyük bir savaşa sahne oldu. Karşılıklı füze atışları, Orta Doğu’daki hava sahalarını etkilerken, Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Irak ve çevre ülkelerdeki Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

Yapılan uyarıda kalabalık alanlardan, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği, bulunduğu mekanlardan Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması istendi.

Öte yandan Irak hava sahasının bölgedeki devam eden çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu hatırlatılarak, Türkiye ile Irak arasındaki karayolunun hala ulaşıma açık olduğu, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden Türkiye’ye seyahat etmek isteyen vatandaşların söz konusu imkandan istifade edebildikleri belirtildi.

Yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı,

“Güvenlik şartlarının hızlı şekilde olumsuz yönde değişkenlik gösterebildiği bu dönemde, kalabalık meydanlar ve toplanma bölgeleri, Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresinde protesto gösterileri düzenlenen alanlar, Bağdat ve Erbil Uluslararası Havalimanları ve mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği/bulunduğu mekanlar ile hava müdahale sistemlerinin önleyici müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda açık alanlar, Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması ve vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerine azami özen göstermeleri bir kez daha önemle tavsiye edilmektedir.

Irak havasahası, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olup; bu aşamada, 16 Mart 2026 (saat 12.00) tarihine kadar havasahasının açılmayacağı duyurulmuştur. Bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle, ülkemize karayoluyla seyahat edilebileceği hatırlatılmaktadır. Ülkemiz ile Irak arasındaki karayolu hâlen ulaşıma açık olup, Habur/İbrahim Halil Sınır Kapısı faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde vatandaşlarımızın zaruri bir neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Irak makamları kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına yedi gün süreli transit vize imkânı sağlanacağını açıklamıştır. Bu çerçevede, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden ülkemize seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın söz konusu imkandan istifade etmeleri mümkündür.

Saygıyla duyurulur.”