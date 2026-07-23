Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan “Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri”ne göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse senedi, 196,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 43,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alımı gerçekleştirdi.

Ancak alımlara rağmen toplam stok verilerinde düşüş öne çıktı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 17 Temmuz haftasında 41 milyar 336,9 milyon dolardan 41 milyar 110,8 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde DİBS stoku da 17 milyar 376,1 milyon dolardan 16 milyar 964,7 milyon dolara düştü. Buna karşılık ÖST stoku ise sınırlı artış göstererek 3 milyar 872,6 milyon dolardan 3 milyar 901,4 milyon dolara yükseldi.

Veriler, yabancı yatırımcıların haftalık bazda alım yapmasına rağmen piyasa değerlerindeki değişimlerin toplam stoklar üzerinde düşüş yönlü etki oluşturduğunu ortaya koydu.