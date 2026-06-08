Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

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‎“Dünya Bize Emanet” temasıyla gerçekleştirilen programda; halk oyunları gösterileri, ödül törenleri, sportif faaliyetler ve çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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‎Etkinlik alanını gezen Vali Faik Oktay Sözer, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturan çalışmalara katkı sunan kurumlar, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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‎Vali Sözer yaptığı açıklamada, “Türkiye Çevre Haftası kapsamında Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen etkinliklerde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve katılım sağlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.