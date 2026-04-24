Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya üzerinde çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini halen koruyor.

Bilecik’te de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ev Çocuk Bayramının 106. yılı törenlerle kutlanıyor.

Kulama programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanında Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi. Çelenk Sunma Törenine Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK’ların Başkan ve temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanındaki program İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı saat 11:00’de İstasyon Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek kutlama programı ile devam edecek.