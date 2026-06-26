Kaynak: DHA

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu, karnesini aldı. Okulun tek öğretmeni olan Muhammed Bağ, 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu’ya karnesini verdi. Bu sırada Bağ, duygusal anlar yaşadı.

'HİÇ DEVAMSIZLIK YAPMADIN'

Öğretmen Muhammed Bağ, karneyi verirken, "Bu yıl ülkemizde ender rastlanan bir tabloya birlikte tanıklık ettik. Bir öğretmen ve bir öğrencili bir okulda eğitim-öğretim yılımızı tamamladık. Sen de yıl boyunca çok çalıştın, derslerinde başarılı oldun, hiç devamsızlık yapmadın. Bu güzel başarılarının karşılığı olan karneni sana büyük bir mutlulukla veriyorum" dedi.

ÖĞRETMEN HATIRA FOTOĞRAFI

Karnesini alan İlayda Kozlu ise notlarını inceledikten sonra, "Hepsi çok iyi" diyerek sevincini dile getirdi. Karne töreninin ardından öğretmen Muhammed Bağ, bu özel eğitim yılının unutulmaması için öğrencisi İlayda Kozlu'ya, ikisinin birlikte yer aldığı bir hatıra fotoğrafını hediye etti.