Organizasyonun Çavuşin-Göreme etabında yer alan sporcular, başlama noktasındaki hazırlıklarının tamamladıktan sonra verilen sinyalle birer dakikalık aralıklarla parkura çıktı.

Yarışmacılar, vadi ve yamaçlardan oluşan 10 kilometrelik zorlu parkurda performans sergiledi.

TOF Organizasyon Kurulu Başkan Vekili Serdar Özeler, etkinliğe farklı şehirlerden 28 kulübe bağlı 33 kadın ve 73 erkek olmak üzere toplam 106 sporcunun katıldığını aktardı.

Sporcuların kendilerine verilen haritalarla rotayı takip ederek etabı tamamladığını belirten Özeler, Kapadokya’nın oryantiring için uygun şartlara sahip olduğunu ifade etti.

Yarışmacılardan Barış Göztaş, Kapadokya’da ikinci kez yarıştığını dile getirerek Mersin’den geldiğini, parkur ve doğal ortamın oldukça etkileyici olduğunu, yarış için heyecan duyduğunu söyledi.

İbrahim Dalgıç ise bölgeyi daha önce gece gördüğünü belirterek hava koşullarının değişkenliğinin yarışa ayrı bir heyecan kattığını, parkuru başarıyla tamamlamayı hedeflediğini ifade etti.

Organizasyonda derece elde eden sporcular, 22-28 Mayıs tarihlerinde Portekiz’de düzenlenecek Avrupa Bisikletle Oryantiring Şampiyonası’na katılım hakkı elde edecek.