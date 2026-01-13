Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 12’nci İl Temsilcilikleri ve Kurul Başkanları Toplantısı, Ankara’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda Türk bisikletinin mevcut durumu değerlendirilirken, 2025–2026 hedefleri, teknik yapılanma, organizasyon süreçleri ve branş bazlı gelişim planları ele alındı.

Federasyon Başkanımız Emin Müftüoğlu, uluslararası deneyimin yerel dinamiklerle buluşturulmasının önemine vurgu yaptı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ise il temsilciliklerinin bisiklet sporunun gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Federasyonun idari ve teknik yapılanması, gelecek dönem planlamaları ve kurullar arası koordinasyon ele alındı. Yönetim süreçleri, organizasyon ve hakemlikte standartlaşma ile iletişim ve dijital altyapının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Branş bazlı olarak yol, dağ, pist ve parabisiklet alanlarında mevcut durum, sporcu gelişimi, yarışma takvimleri ve teknik ihtiyaçlar paylaşıldı. GSB Yetenek Seçimi Programı kapsamındaki çalışmalar, altyapının güçlendirilmesi, bisikletli ulaşım ve trafik güvenliği konuları ile yerel yönetimlerle iş birliğinin önemi vurgulandı. Ayrıca BMX ve Eliminatör disiplinlerindeki gelişmeler ve uluslararası uygulamalar katılımcılarla aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, uzun yıllardır görev yapan il temsilcilerine plaket takdim edilirken; federasyonun son yıllardaki projeleri ve başarılarını içeren tanıtım filmi katılımcılarla paylaşıldı.

Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye Bisiklet Federasyonu Bilecik Temsilciliği olarak toplantı faaliyeti için Federasyonumuza ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz.” dedi.