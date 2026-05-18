Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ela Naz Bayrak, Liseler Arası 14. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması için hazırladığı eseriyle önce il birincisi ardından da Türkiye birincisi olarak Bilecik’e büyük bir gurur yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek öğrencinin elde ettiği bu büyük başarının ardından yaptığı açıklamada, “Başta öğrencimiz Ela Naz Bayrak olmak üzere; kıymetli ailesini, emeği geçen öğretmenlerini ve okul yönetimini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesine sanatın gücüyle katkı sunan gençlerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.