Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Abucoğlu Mahallesi’nde ikamet eden Kore Savaşı gazilerinden Cemal Kaya, yaşama veda etti.

1950'li yıllarda Uzak Doğu’da Türk bayrağını gururla temsil eden ve gazilik unvanıyla onurlandırılan Kaya’nın vefatı, tüm Türkiye’de derin üzüntüyle karşılandı.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kahraman gazinin vefat haberinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü resmi bir taziye mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kore Gazimiz Cemal Kaya vefat etmiştir. Merhum gazimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Vatanımız uğruna gösterdiği fedakârlık minnet ve şükranla hatırlanacak, aziz hatırası ebediyen yaşayacaktır. Ruhu şâd, makamı âli olsun."

SON YOLCULUĞUNA DUALARLA UĞURLANDI

Gölköy ilçesinin ve Abucoğlu Mahallesi’nin sevilen isimlerinden olan Cemal Kaya, vatanı için göğsünü siper eden unutmama değer bir kahraman olarak dualarla anılıyor. Resmi makamlar tarafından ölüm nedenine dair spesifik bir açıklama yapılmazken, yaşlılığa bağlı etkenler sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Kahraman gazinin, askeri tören eşliğinde memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor. Merhum gazimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Vatanımız uğruna gösterdiği fedakârlık minnet ve şükranla hatırlanacak, aziz hatırası ebediyen yaşayacaktır. Ruhu şâd, makamı âli olsun.

SON YOLCULUĞUNA DUALARLA UĞURLANDI

Gölköy ilçesinin ve Abucoğlu Mahallesi’nin sevilen isimlerinden olan Cemal Kaya, vatanı için göğsünü siper eden unutmama değer bir kahraman olarak dualarla anılıyor.

Resmi makamlar tarafından ölüm nedenine dair spesifik bir açıklama yapılmazken, yaşlılığa bağlı etkenler sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Kahraman gazinin, askeri tören eşliğinde memleketinde toprağa defnedildi.