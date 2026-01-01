Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarılarının ardından Türkiye, yeni yıla yoğun kar yağışı ile girdi. Birçok bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken, kar, buzlanma, fırtına ve tipi günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmasının ardından onlarca ilde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...

DÜZCE

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU PERSONELLERİ BİR GÜN İZİNLİ SAYILACAK

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

AMASYA

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen valiliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

GAZİANTEP

Gaziantep’te 2 gündür etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada; engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep’te hava sıcaklıklarının düşmesi, buzlanma ve okullarda salgın hastalık riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

ÇORUM

Çorum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi.

Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

YOZGAT

Yozgat’ta kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle okullarda eğitim-öğretime bir gün daha ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak Cuma günü Yozgat merkez ve tüm ilçelerinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla;

Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan Jandarma, Emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ile yarın sabahtan itibaren oluşacak don tehlikesine karşı 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

MOTOKURYELERE KISITLAMA GETİRİLDİ

Don tehlikesine karşı da motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın 12.00'ye kadar kent genelinde yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İlimizde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 Ocak 2026 Perşembe günü ile 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00’ye kadar ilimiz genelinde yasaklanmıştır. Sürücülerin can güvenliğini korumak ve olası kazaları önlemek amacıyla alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildi.

Bartın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde kar yağışlarının bu akşam saatlerine kadar devam etmesi, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklıklarının -11 dereceye kadar düşmesi ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur."

SİVAS

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi ve sıcaklık değerlerinin düşmesine bağlı olarak kuvvetli buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta ulaşım olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

TOKAT

Tokat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildi.

BATMAN

Batman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Batman'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

SİİRT

Siirt'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde resmi ve özel eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, 0-6 yaş arası çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile engelli, malul ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmişti.

ADIYAMAN

Adıyaman'da beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre, ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın yoğun buzlanma riski bulunduğu; bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

BİNGÖL

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışının aşırı don ve buzlanmaya neden olacağını belirtti.

Olumsuz durumları önlemek amacıyla çalışma yapıldığını aktaran Usta, bu kapsamda yarın il merkezi ile tüm ilçelerdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

Usta, kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Usta, paylaşımında, "Sevgili çocuklar, maalesef yarın da sizlere okul yok. Kar tatili. 3 gün boyunca iyi dinlenin. Kitap okuyun. Kartopu oynayıp kızak kayın. Kardan adam yapın. Pazartesi zinde bir şekilde okullarınıza dönün. Kar böyle devam ederse gelecek hafta sonu da Hesarek Kayak Merkezimizi açacağız. Sizleri seviyoruz. Yeni yıl sizlere başarı ve mutluluk getirsin" ifadelerine yer verdi.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da, buzlanma ve don sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Valiliğin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda aksamaların dikkate alındığı aktarılan paylaşımda, "2 Ocak Cuma günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokulda devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime 3 gün ara verilmişti.

KARABÜK

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don ve buzlanma ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla pazartesi, salı ve çarşamba günü eğitime ara verilmişti.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ARDAHAN

Ardahan'da etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği, kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, don ve buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak günü Erzurum ve tüm ilçelerinde resmi ve özel ilk, orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin izinli sayılacağının ifade edildi.

MARDİN'DE TATİL UZATILDI

Mardin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

VAN

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniye kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildi.

Ayrıca engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.

Tedbirler kapsamında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır" ifadesi kullanıldı.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü il genelindeki tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

OSMANİYE'DE 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Karara göre, ilçeye bağlı Koçlu ve Yoğunoluk köylerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca İlbistanlı Okulu’nda, Kösepınarı, Büyükakçalı, Üçpınar, Ballı Mağara, Kösepınarı Cilbirti ve Fındıcak Karagedik mahallelerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi.