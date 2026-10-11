ALP-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Marmara'da dün akşam 22:08'de yaşanan 3.5 şiddetindeki depremin ardından Kayseri ve Muğla'da gece saatlarinde depremle sallandı.

AFAD'ın verilerine göre Kayseri dün gece 03:14'te 3.6 ile Muğla'nın Datça ilçesi ise ise 00:47'de 3.6 ve 1 saat sonra 01:33'te 4.1 şiddetinde deprem oldu.

Depremlerde can ve mal kaybı olmazken depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Türkiye beşik gibi: Marmara'dan sonra Ege ve İç Anadolu da sallandı - Resim : 1

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için depreme dayanıklı sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.