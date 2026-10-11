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ALP-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse her gün bir ilimiz depremle sallanıyor. Marmara'da dün akşam 22:08'de yaşanan 3.5 şiddetindeki depremin ardından Kayseri ve Muğla'da gece saatlarinde depremle sallandı.

AFAD'ın verilerine göre Kayseri dün gece 03:14'te 3.6 ile Muğla'nın Datça ilçesi ise ise 00:47'de 3.6 ve 1 saat sonra 01:33'te 4.1 şiddetinde deprem oldu.

Depremlerde can ve mal kaybı olmazken depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için depreme dayanıklı sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.