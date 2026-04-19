Türkiye, küresel enerji dönüşümü ve yeni nesil mobilite ekosisteminde elini güçlendirecek stratejik bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğle, lityum-iyon batarya teknolojileri "stratejik ürün" kapsamına alınarak en üst düzey devlet desteği ve hızlandırılmış finansman imkanlarına kavuşturuldu. Bu düzenleme, Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasındaki batarya üretiminde merkezi bir üs olma iddiasını hukuki ve mali bir zemine oturtuyor.

Küresel ölçekte elektrikli araç satışları, Mart ayında yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda ise yüzde 66 artarak 1,75 milyon adede ulaşırken, Türkiye'nin bu hamlesi jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarını sarstığı bir dönemde geldi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma tüketicileri alternatif enerji çözümlerine yöneltirken, "Kritik Hammadde Listesi"nin 36 stratejik ürünü kapsayacak şekilde güncellenmesi, yerli üretim kapasitesini koruma altına almayı hedefliyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, batarya teknolojisinin yakın gelecekte ekonomik egemenliğin temel taşlarından biri olacağını vurgulayarak, bu kararın savunmadan sağlığa kadar birçok sektörü doğrudan etkileyeceğini belirtti. Türkiye’nin HIT-30 programı kapsamında hedeflediği 80 gigavat saatlik batarya kapasitesinin küresel pazarın önemli bir kısmına hitap edeceğini ifade eden Avdagiç, düzenlemenin hem yerli üretimi hem de doğrudan yabancı yatırımları tetikleyeceğine dikkat çekti.

Uluslararası uzmanlar da Türkiye’nin bu hamlesini jeopolitik gerçeklerle örtüşen mantıklı bir adım olarak nitelendiriyor. ING Group ekonomistlerine göre, Avrupa Birliği’nin batarya tedarikinde Çin’e olan bağımlılığını azaltma arayışı, Gümrük Birliği avantajına sahip olan Türkiye için büyük bir fırsat penceresi açıyor. 2026 yılına kadar 140 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenen küresel batarya pazarında Türkiye, hem teknoloji geliştirme hem de hammadde tedarik zincirinde daha dirençli ve iddialı bir konuma yükselmeyi amaçlıyor.