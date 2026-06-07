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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes engelini aşarak finale adını yazdırdı.

Serinin dördüncü maçında Anadolu Efes'e konuk olan sarı-lacivertliler, normal süresi 87-87 sona eren karşılaşmayı uzatma bölümünde 102-93 kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE FİNAL BİLETİNİ UZATMADA ALDI

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyrekte üstünlüğü ele geçirse de Fenerbahçe geri dönerek periyodu önde tamamladı.

İkinci ve üçüncü çeyreklerde oyunun kontrolünü elinde tutan lacivert-beyazlı ekip, son bölüme de avantajlı girdi.

Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta iki takım da üstünlüğü ele geçirmek için mücadele ederken, Shane Larkin'in son saniyelerdeki serbest atışı sonrası maç 87-87 eşitlikle uzatmaya taşındı.

Uzatma bölümünde özellikle dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Fenerbahçe Beko, rakibine üstünlük kurarak parkeden 102-93 galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı.

BEŞİKTAŞ GAIN İLE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe Beko, şampiyonluk serisinde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.