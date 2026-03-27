Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde açıklandı:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

Yarın:

13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

29 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Karşıyaka-Mersin Spor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

14.00 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Koleji RAMS (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)

16.30 iLab Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Beşiktaş GAİN)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kurtdereli)

29 Mart Pazar:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gaziantep Basketbol (Kocaeli Atatürk)

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Göztepe-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

30 Mart Pazartesi:

18.30 Cemefe Gold Haremspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Beylikdüzü)