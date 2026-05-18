Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde play-off final serisi, Parmos Bordo BK ile Gaziantep Basketbol arasında yarın başlayacak.

Serinin ilk karşılaşması Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak.

Süper Lig’e yükselmenin belirleneceği final serisinde üç galibiyet alan ekip, Basketbol Süper Ligi’ne çıkma hakkı elde edecek.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo BK, serinin ilk iki maçına ev sahipliği yapacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü sırada bitiren Gaziantep Basketbol’un sahasında oynanacak.

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

21 Mayıs Perşembe:

19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

24 Mayıs Pazar:

19.00 Gaziantep Basketbol-Parmos Bordo BK (Karataş Şahinbey)