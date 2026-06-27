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Kaynak: AA

Dün gerçekleştirilen sıralama yarışının ardından organizasyon, bugün "Bolu Reklam Etabı" ile devam ediyor. Demirciler köyündeki start alanında bir araya gelen arazi araçları, sıralama sonuçlarına göre parkura çıkış yaptı.

Şampiyonada mücadele eden 18 araç ve 36 sporcu, ilk yarış gününde 70 kilometrelik etabı iki kez geçerek derece elde etmeye çalışacak.

Deneyimli pilotlar, ikinci gün programında yer alan "Esas 14 Burda Etabı"nda ise iki tur boyunca toplam 50 kilometrelik parkurda mücadele verecek.

2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın Bolu ayağı, yarın düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.