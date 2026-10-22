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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye otomobil pazarı, 2026’nın ilk dokuz ayında yaşanan daralmaya rağmen Avrupa sıralamasında altıncı sıradaki yerini korudu. Ekonomi ve otomotiv editörü Taylan Özgür Dil’in X hesabından paylaştığı verilere göre, Türkiye’de otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,45 azalırken elektrikli otomobil satışlarında da yüzde 9,1 düşüş kaydedildi.

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 6,3 BÜYÜDÜ

Ocak-Eylül 2026 döneminde Avrupa genelindeki otomobil pazarı, yıllık bazda yüzde 6,3 büyüme gösterdi.

Ülke sıralamasında Almanya, 2 milyon 221 bin 798 satışla ilk sırada yer aldı. Birleşik Krallık 1 milyon 739 bin 271 adetle ikinci, İtalya 1 milyon 267 bin 910 adetle üçüncü oldu. Fransa 1 milyon 234 bin 951 satışla dördüncü, İspanya ise 912 bin 59 adetle beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye, 627 bin 977 otomobil satışıyla altıncı sırada yer aldı. Türkiye pazarındaki yıllık değişim yüzde 15,45 düşüş olarak kaydedildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA DA GERİLEME

Tam elektrikli otomobil pazarında Avrupa genelinde büyüme yaşanırken Türkiye’de satışlar azaldı. Paylaşılan verilere göre Avrupa’da elektrikli otomobil pazarı yüzde 41,9 büyüdü ve dokuz aylık dönemde 2,5 milyonun üzerinde satış gerçekleştirildi.

Almanya, 604 bin 144 adetle Avrupa’nın en büyük tam elektrikli otomobil pazarı oldu. Birleşik Krallık 454 bin 947 adetle ikinci, Fransa ise 387 bin 342 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Belçika 125 bin 220 satışla dördüncü, Danimarka 124 bin 49 satışla beşinci oldu. Türkiye, 120 bin 329 adetlik satışla altıncı sıraya yerleşti. Ancak Türkiye’de tam elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 geriledi.

Böylece Türkiye, hem toplam otomobil satışlarında hem de tam elektrikli otomobil pazarında Avrupa’nın en büyük altıncı pazarı olmayı sürdürdü.