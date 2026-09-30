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Kaynak: AA

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun açıklamasında, organizasyonda büyükler kategorisinde 9 ülkeden 39, yıldızlar kategorisinde ise 5 ülkeden 13 sporcunun mücadele ettiği belirtildi.

Büyükler kategorisinde yarışan Veysel Batuhan Bay, Hunt Track olarak adlandırılan av parkurunda rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Milli sporcu, genel klasmanda ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

13 yaş altı kategorisinde mücadele eden Ömer Kaan Balcı, Tower 90 kule parkuru, Raid 234 Kore parkuru ve Hunt Track av parkurunda ilk sırayı alarak 3 altın madalya kazandı. Balcı, gösterdiği toplam performansla kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

15 yaş altı kategorisinde yarışan Muhammed Cengiz Kılıç, kule parkurunu birinci, Kore parkurunu ikinci ve av parkurunu üçüncü tamamladı. Milli sporcu, genel klasmanda Avrupa üçüncülüğüne yerleşti.

Gençler kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Musab İsmail Şahanoğlu ise Kore parkurunda birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Takım yarışlarında da Türkiye, büyükler kategorisinde Avrupa dördüncülüğü, yıldızlarda ise Avrupa ikinciliği elde etti.