“Dünya Aşı Haftası” dolayısıyla yapılan açıklamada, aşıların bireyleri bulaşıcı hastalıklara karşı koruyarak toplum sağlığında kritik bir rol üstlendiği vurgulandı. Düzenli ve sistematik aşılama programları sayesinde birçok hastalığın kontrol altına alındığı, toplum genelinde sağlık risklerinin önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.
Türkiye aşı üretiminde sınır atladı: Hepatit A aşısında yerli üretim başladı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin yerli aşı üretim kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Bu kapsamda hepatit A aşısının formülasyon ve dolum süreçleri ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilerek ülke genelindeki tüm illerde kullanılmaya başlandı.Derleyen: Haber Merkezi
Özellikle çocuklar, gebeler, ileri yaştaki bireyler, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için hekim önerisi doğrultusunda aşılanmanın hayati önem taşıdığı belirtildi.
Türkiye’de yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit A ve B, suçiçeği, Hib enfeksiyonu ve invaziv pnömokok hastalıkları olmak üzere toplam 13 hastalığa karşı koruyucu aşılar uygulanıyor.
Erişkinlerde ise tetanos-difteri aşısı 10 yılda bir yapılırken; gebelere tetanos-difteri, boğmaca ve grip aşıları öneriliyor. 65 yaş üzeri bireylerde grip ve zatürre aşıları öncelikli olarak uygulanıyor. Risk grubundaki kişilere ise ek olarak çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar öneriliyor.
Geçtiğimiz yıl kullanıma giren altı bileşenli karma aşı (DaBT-İPA-Hib-HepB) sayesinde çocuklar tek enjeksiyonla birden fazla hastalığa karşı korunabiliyor.
Hepatit A aşısının 2012 yılında Ulusal Aşı Takvimi’ne dahil edilmesiyle birlikte hastalık görülme sıklığında ciddi bir düşüş yaşandı. Türkiye, bu alandaki başarıyla Avrupa ortalamasının da altına inerek dünya genelinde en düşük vaka oranları arasında yer aldı.
Yerli üretim hedefleri doğrultusunda aşı alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hepatit A ve suçiçeği aşıları, teknoloji transferiyle yerelleştirme sürecine alınırken, artık hepatit A aşısının bazı üretim aşamaları Türkiye’de gerçekleştiriliyor ve ülke genelinde kullanılabiliyor.
Ayrıca kuduz aşısı başta olmak üzere, ulusal aşı takviminde yer alan tüm aşıların Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
Aşı hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göç ve Seyahat Sağlığı merkezleri ile hastanelerde vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor.