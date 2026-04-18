Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ortaklık, 2026 yılının ilk çeyreğinde de sarsılmaz bir direnç ve derin bir entegrasyon sergiliyor. AHK Türkiye Başkanı Bige Yücel’in değerlendirmelerine göre, iki ülke arasındaki münasebet basit bir mal değişiminin çok ötesine geçerek, birbirini tamamlayan devasa bir sanayi üretim zincirine dönüşmüş durumda. Özellikle orta ve yüksek teknoloji odaklı bu iş birliğinde otomotiv sektörü, Türkiye’nin Almanya’ya yönelik ihracatında lokomotif rolünü sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Ocak 2026 verileri, küresel dalgalanmalara rağmen Almanya’nın Türkiye için "bir numaralı pazar" olma vasfını koruduğunu teyit ediyor. Yılın ilk ayında gerçekleşen 20,3 milyar dolarlık toplam ihracatın yaklaşık 1,8 milyar doları tek başına Almanya’ya yapıldı. Şubat ayında ise Türkiye’nin genel dış satımı yıllık bazda yüzde 1,6 artışla 21,1 milyar dolara tırmanırken, Almanya’nın bu tablodaki kilit rolü ve güçlü talep seyri devam etti. Mart ayı verileri henüz netleşmese de ilk iki aydaki bu ivme, yılın ilk çeyreğinin her iki ülke için de oldukça verimli kapandığına işaret ediyor.

İhracatın kompozisyonuna bakıldığında, imalat sanayisinin yüzde 92’yi aşan payı dikkat çekiyor. Otomotivin yanı sıra makine, elektrik-elektronik ve beyaz eşya gibi teknoloji yoğunluklu gruplar sürekliliğini korurken; tekstil, hazır giyim, demir-çelik ve geleneksel gıda ürünleri (fındık, kuru meyve) Alman pazarındaki istikrarlı yerini muhafaza ediyor. Öte yandan Almanya’dan yapılan ithalatın yapısı, Türkiye’nin üretim kapasitesini besleyen yüksek teknoloji ve yatırım mallarından oluşuyor. Makine ve mekanik cihazlar, endüstriyel hat ekipmanları, üst segment araçlar ve eczacılık ürünleri, iki ülke arasındaki teknolojik bağı güçlendiren temel kalemler olarak öne çıkıyor.

Gelecek projeksiyonlarında ise "Yeşil Dönüşüm" ve "Dijitalleşme" en önemli gündem maddeleri olarak görülüyor. AB’nin karbon düzenlemeleri çerçevesinde Türk sanayisinin dönüşümünde Alman teknolojisi ve bilgi birikimi kritik bir destek unsuru haline geliyor. Ayrıca Türkiye’deki veri merkezi kapasitesinin 2027 yılına kadar dört katına çıkacak olması, Alman teknoloji devleri için büyük bir yatırım potansiyeli barındırıyor. COP31 sürecinin de etkisiyle, enerji ve sürdürülebilir sanayi alanındaki ortaklıkların, sadece ticari bir ilişki değil; aynı zamanda teknoloji transferi ve yeşil kalkınma odaklı stratejik bir ittifaka dönüşmesi bekleniyor.