Türkiye alevlerle savaşıyor: Köyler boşaltılıyor, su tankeri bile yandı, gökyüzünden düşen gizemli cisim ormanı yaktı

Sıcak hava ve sert rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Balıkesir ve Aydın'da yerleşim yerlerini tehdit eden alevler ekipleri teyakkuza geçirirken, Kastamonu'da gökten düşen ne olduğu belirsiz bir cisim paniğe neden oldu.