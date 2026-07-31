Sıcak hava ve sert rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Balıkesir ve Aydın'da yerleşim yerlerini tehdit eden alevler ekipleri teyakkuza geçirirken, Kastamonu'da gökten düşen ne olduğu belirsiz bir cisim paniğe neden oldu.
Türkiye alevlerle savaşıyor: Köyler boşaltılıyor, su tankeri bile yandı, gökyüzünden düşen gizemli cisim ormanı yaktı
Yurdun birçok noktasında etkili olan sıcak hava ve rüzgar, orman yangınları riskini artırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı hava ve kara unsurlarının tam kapasite sahada olduğunu duyururken, teyakkuz hali devam ediyor.Haber Merkezi
BALIKESİR'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI
Gömeç ilçesinde başlayıp kısa sürede Ayvalık’a kadar yayılan yangın, bölgedeki en büyük operasyonlardan birine dönüştü.
Söndürme çalışmalarına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri ve 900’den fazla personel katılıyor. Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına dayanan alevler nedeniyle Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çalışmalar sırasında yaralanan 3 görevli ile 1 vatandaş tedavi altına alınırken, alevlerin ortasında kalan bir su tankeri tamamen kullanılamaz hale geldi.
AYDIN'DA EVLER VE ÇİFTLİKLER BOŞALTILDI
Çine ilçesine bağlı Kavşıt mevkisinde iki gündür süren yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden müdahale etmeye başladı.
Toplam 12 hava aracı ve onlarca kara ekibinin müdahale ettiği yangında Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev yanarak kül oldu, 30 ev ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bölgedeki çiftlik hayvanları güvenli alanlara nakledildi.
KASTAMONU'DA GİZEMLİ CİSİM ALARMI
Cide ilçesindeki İlyasbey köyü yakınlarına düşen ve henüz ne olduğu tespit edilemeyen yabancı bir cisim, şiddetli bir patlamayla birlikte orman yangını başlattı. Jandarma, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, patlamaya yol açan cismin niteliğini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.
MUĞLA VE ANTALYA'DAN SEVİNDİREN HABERLER GELİYOR
Kritik bölgelerde mücadele sürerken bazı noktalardan kontrol haberleri geldi.
Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçeleri ile Antalya'nın Alanya, Serik ve Akseki bölgelerindeki yangınlar kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerindeki alevler de büyük ölçüde denetim altına alındı.
BAKANLIK SAHADAKİ MÜCADELENİN SÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak adına tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, özellikle Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlar son alev sönene kadar müdahalelerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.