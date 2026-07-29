Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı

Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları çıktı. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri tahliye edilirken, ekipler havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 1

Antalya: Yangın yerleşim yerine sıçradı, mahalle tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 2

Alevler rüzgarın etkisiyle komşu Fakırcalı Mahallesi'ne de sıçradı. Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan, yangının mahallenin çevresini sardığını ve bölgenin tamamen tahliye edildiğini açıkladı.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 3

Balıkesir: 210 konut boşaltıldı, çevre illerden destek geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları eteklerinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, sıcak hava, kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi Atarken Kayalıkları mevkisinde de aynı saatlerde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevler Ulubeyler ve Hacıveliler mahalleleri ile Kozak Yaylası'nın Ayvalık kesimindeki Bağyüzü Mahallesi yönüne ilerledi.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 4

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınlara;

6 uçak
5 helikopter
24 arazöz
11 itfaiye aracı
19 su tankeri
7 ilk müdahale aracı
26 hizmet aracı
4 dozer
320 personel
ile müdahale edildiğini açıkladı.

Vali Ustaoğlu, 210 konutun tedbir amacıyla tahliye edildiğini, can kaybının bulunmadığını, AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçları için bölgede görev yaptığını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'nden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 5

Çanakkale: Üç farklı noktada yangın çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık, Bayramiç ve Merkez ilçelerinde ormanlık ve otluk alanlarda yangın çıktı.

Ayvacık'ta bazı işletmeler tedbir amacıyla tahliye edilirken, Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli ile Saraycık köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın başladı.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 6

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Saraycık köyü kırsalındaki yangının geçen yıl yanan alanda ot yangını şeklinde devam ettiğini belirterek bölgeye;

3 helikopter
11 arazöz
2 dozer
142 personel
sevk edildiğini açıkladı.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 7

Muğla: 300 hane tahliye edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 8

İlk etapta 121 hanenin tahliye edildiği açıklanırken, daha sonra tahliye edilen hane sayısının 300'e yükseldiği bildirildi.

Tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi de boşaltıldı.

Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 9

Kütahya: 10 hektarlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Güney köyü yakınındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri bölgeye sevk edildi.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 10

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin ve köylülerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 11

Yalova: Yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına;

4 helikopter
25 arazöz
5 su tankeri
10 iş ve hizmet aracı
189 personel
ile müdahale edildi.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı - Resim: 12

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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