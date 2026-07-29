Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Birçok ilde orman yangını alarmı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınlara;

6 uçak

5 helikopter

24 arazöz

11 itfaiye aracı

19 su tankeri

7 ilk müdahale aracı

26 hizmet aracı

4 dozer

320 personel

ile müdahale edildiğini açıkladı.

Vali Ustaoğlu, 210 konutun tedbir amacıyla tahliye edildiğini, can kaybının bulunmadığını, AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçları için bölgede görev yaptığını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'nden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildiğini duyurdu.