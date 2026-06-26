A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Los Angeles'ta TSİ 05:00'te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
PARAGUAY MAÇININ 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Montella, son oynanan Paraguay maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti. Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü yedek kulübesine çeken Montella Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.
TÜRKİYE-ABD İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Arda, Oğuz, Kenan, Barış
ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah