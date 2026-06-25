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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele eden A Milli Takımımız, grubun son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

İlk iki karşılaşmasını kaybeden Ay-Yıldızlılar, bu maçın ardından turnuvaya veda edecek.

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - ABD karşılaşması 26 Haziran Cuma sabahı saat 05.00’te oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE’NİN ABD MAÇI MUHTEMEL 11’İ

TRT Spor’un haberine göre A Milli Takım’ın ABD karşısındaki muhtemel ilk 11’i belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın savunma hattını koruyacağı, orta sahada İsmail Yüksek yerine Orkun Kökçü’ye, hücumda ise Kerem Aktürkoğlu yerine Can Uzun’a görev vereceği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL 11’İ:

Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun.

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, McKennie, Wright