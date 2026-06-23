A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü ve son rakibi Amerika Birleşik Devletleri olacak.
Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki kader maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşma 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak.
Kuzey Amerika ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele, Türkiye'de sabah saatlerinde ekranlara gelecek.
SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye - ABD karşılaşması Türkiye saati ile (TSİ) 05.00'te başlayacak.
Mücadele, yerel saatle ise 25 Haziran akşamı saat 19.00'da oynanacak.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile ABD arasında oynanacak kritik mücadele, turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Takım, grup aşamasındaki son sınavında üst tur hedefi için sahaya çıkacak.