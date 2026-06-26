A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında ABD ile karşı karşıya geliyor.
PARAGUAY MAÇININ 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Montella, son oynanan Paraguay maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti. Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü yedek kulübesine çeken Montella Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.
TÜRKİYE-ABD İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, Orkun, Arda, Oğuz, Kenan, Barış
ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah
TÜRKİYE 0-1 ABD CANLI ANLATIM
1' Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın ilk düdüğüyle Türkiye-ABD maçı başladı.
ABD TRSUTY İLE ÖNE GEÇTİ
3' Kornerden gelen ortada arka direkte bomboş kalan Trusty düzgün bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi. ABD 1-0 öne geçti.