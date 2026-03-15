Rüştü Reçber - 120 Maç
Türkiye A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcular
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını en çok giyen 10 futbolcuyu sizler için derledik. Detaylar haberimizde...
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 10
Bülent Korkmaz - 102 Maç
2 10
Hakan Çalhanoğlu -102
3 10
Emre Belözoğlu - 101 Maç
4 10
Arda Turan - 100 Maç
5 10
Tugay Kerimoğlu - 94 Maç
6 10
Alpay Özalan - 90 Maç
7 10
Hamit Altıntop - 82 Maç
8 10
Mehmet Topal - 81 Maç
9 10
Tuncay Şanlı - 80 Maç
10 10
Kaynak: Spor Servisi