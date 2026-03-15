Türkiye A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcular

Türkiye A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcular

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını en çok giyen 10 futbolcuyu sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

Rüştü Reçber - 120 Maç

Bülent Korkmaz - 102 Maç

Hakan Çalhanoğlu -102

Emre Belözoğlu - 101 Maç

Arda Turan - 100 Maç

Tugay Kerimoğlu - 94 Maç

Alpay Özalan - 90 Maç



Hamit Altıntop - 82 Maç

Mehmet Topal - 81 Maç

Tuncay Şanlı - 80 Maç

Kaynak: Spor Servisi
