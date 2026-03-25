Yeniçağ Gazetesi
25 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Türkiye 5G'ye 31 Mart'ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu

Dünyada çoğu ülke 2019’dan beri 5G kullanırken Türkiye yeni geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 5G’ye geçişini 31 Mart'ta resmen ilan edecek.

Tuğçenur Acar Derleyen: Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 1

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 5G’ye geçişini resmen ilan edecek.

1 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

2 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 3

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.

3 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 4

5 G DÖNEMİ RESMEN BAŞLIYOR

4 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 5

Uraloğlu, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, “1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

5 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 6

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

6 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 7

Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak.” diye konuştu.

7 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 8
8 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 9
9 10
Türkiye 5G’ye 31 Mart’ta geçiyor: Erdoğan resmen duyurdu - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro