Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 denizde düzenlenen Denizkurdu-2 2026 Tatbikatı'nın ilk gününde eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizkurdu-2 2026 Tatbikatı; 125 deniz unsuru ve 60 hava aracıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de devam ediyor. Tatbikatın ilk gün faaliyetleri kapsamında, 4 Haziran 2026 tarihinde Helikopter İniş-Kalkış, Helikopter ile Dikey İkmal, Sıhhi Tahliye, Yangın ve Yara Savunma, Fiilî Silah ve Hava Savunma Eğitimleri başarıyla icra edildi" denildi.