Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumlarının koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar tamamlandı. Zirve, NATO Sekretaryası tarafından belirlenen dünya standartlarındaki şablon ve yüksek gizlilik protokolleriyle icra edilecek.

56 BİNİ AŞKIN GÜVENLİK PERSONELİ VE 7/24 SANAL DEVRİYE

Zirvenin sıfır hata ve maksimum güvenlikle tamamlanması amacıyla adeta bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Alınan önlemlerin lojistik boyutları şu şekilde şekillendi:

-Dev Güvenlik Ordusu: Zirve boyunca 48 bin 841 emniyet ve 7 bin 447 jandarma personeli olmak üzere toplamda 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada kuş uçurtmayacak.

-Siber Kalkan: Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber alanda da alarm durumuna geçildi. 639 uzman personel, 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüterek dijital güvenliği sağlayacak.

-3 Havalimanı Hazır: Ankara'ya gelecek liderler ve heyetlerin taşınması, lojistiği ve protokol geçişleri için Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 ayrı havalimanı eş zamanlı olarak hizmet verecek.

TAM KAPALI OTURUM VE MARK RUTTE'NİN AÇILIŞI

NATO Zirvesi bünyesinde liderler arasında gerçekleştirilecek kritik toplantılar tamamen kapalı oturum şeklinde, NATO düzeyinde en yüksek gizlilik derecesine sahip formatta yürütülecek.

Basın mensuplarına sadece toplantının başlangıç aşamasında çok kısa süreli bir görüntü hakkı tanınacak. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak adına açılış konuşmasını gerçekleştirerek zirvenin stratejik gündemini, tartışılacak kritik başlıkları ve küresel güvenlik durumuna ilişkin ana çerçeveyi dünya kamuoyuyla paylaşacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VE TRT’DEN DEV MEDYA OPERASYONU

Dünyanın dört bir yanından 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisinin akreditasyon başvurusunda bulunduğu zirve için İletişim Başkanlığı tarafından özel bir "NATO Görev Gücü" kuruldu. Medya merkezinin detayları ezber bozuyor:

850 Personel ve 80 Kamera: Yayıncı kuruluş TRT dahil olmak üzere toplam 850 iletişim personeli sahada olacak. TRT, dev zirveyi 80 kamerayla 26 farklı noktadan canlı olarak tüm dünyaya servis edecek.

Millet Kütüphanesi Basın Üssü Oldu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde basın mensupları için yaklaşık 1600 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 54’ü sabit olmak üzere 100’e yakın canlı yayın noktası kuruldu.

Ankara genelinde toplam 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında, zirve temalı 4 ayrı konseptte kamu diplomasisi ve tanıtım çalışmaları yürütülecek. Ayrıca liderler ve diplomatlar için özel olarak hazırlanan 3 yeni prestij kitap dağıtılacak.

ZİRVE MARJINDA DÜZENLENECEK YAN ETKİNLİKLER TAKVİMİ

Ana toplantıların yanı sıra, uluslararası düşünce kuruluşları ve diplomatik misyonların katılımıyla Ankara ve İstanbul'da çok sayıda stratejik yan etkinlik de takvime bağlandı:

-28–29 Haziran: İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi,

-6 Temmuz: Müttefiklerin daimi temsilcileri ve büyükelçiler için gayriresmi davet ile SAM-Chatham House Çalıştayı,

-7 Temmuz: "NATO Ankara Summit Dialogues" başlıklı uluslararası panel dizisi,

-7-8 Temmuz: Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA işbirliğinde "NATO Allies in Ankara" programı ile Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirilecek.