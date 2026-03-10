Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bursa’da düzenlenen şampiyonada uzun atlama branşında Türkiye 2.’si olan Yusuf Ata Moralı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti.

Küçükler 14 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası 27-28 Şubat tarihlerinde Bursa’da düzenlendi. Şampiyonanın uzun atlama branşında Bilecikli sporcu Yusuf Ata Moralı Türkiye 2.’si olarak Bilecik’e büyük bir gurur yaşattı.

Yusuf Ata Moralı ve antrenörü Mert Moralı şampiyonanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Demir, sporcu ve antrenörü Mert Moralı’yı tebrik ederek hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi.