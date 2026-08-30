Türkiye 2026'da hangi diziyi izledi? İşte reyting zirvesindeki yapımlar

Doğanın Kanunu ve Altı Üstü İstanbul da iddialı Star TV'nin Alperen Duymaz ve Özge Yağız'lı yapımı Doğanın Kanunu, bazı akşamlar tüm izleyici kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u ise Ağustos ayında yakaladığı yükselişle dikkat çekti; 10 Ağustos'ta 6,50 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.