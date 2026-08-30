Kanalların iddialı yapımları izleyiciyi ekran başına toplarken, sezonun zirvesinde farklı kategorilerde öne çıkan diziler dikkat çekti. Peki Türkiye 2026'da en çok hangi dizileri izledi? Reyting sonuçlarından yaz sezonunun sürprizlerine ve dijital platformlardaki tabloya kadar, sezonun en çok konuşulan yapımları belli oldu.
Türkiye 2026'da hangi diziyi izledi? İşte reyting zirvesindeki yapımlar
2025-2026 dizi sezonu 36 yapımla geride kaldı. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i ile Kanal D'nin Uzak Şehir'i arasında geçen nefes kesen reyting mücadelesi, yaz sezonuyla birlikte yerini yeni yapımlara bıraktı. İşte Türkiye'nin 2026 yılında ekran başına kilitlendiği diziler...Cemile Kurel
1) TAŞACAK BU DENİZ
Sezonun şampiyonu TRT 1'in Trabzon'da çekilen yapımı Taşacak Bu Deniz, 20+ABC1 kategorisinde 13,55 reyting ortalamasıyla 2025-2026 sezonunun en çok izlenen dizisi oldu. 10 Ekim 2025'te ekrana gelen dizi, bir bölümde 17,52 reytinge ulaşarak sezonun en yüksek performansına imza attı. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Burak Yörük'ün başrollerini paylaştığı yapım, satılan bir kızın yıllar sonra ailesine kavuşma hikâyesini konu alıyor.
2) UZAK ŞEHİR
TOTAL kategorisinin lideri Kanal D'nin Mardin'de geçen dizisi Uzak Şehir, TOTAL kategorisinde sezonu zirvede tamamladı. Geçen sezonun açık ara favorisi olan yapım, ikinci sezonunda da gücünü koruyarak izleyicinin gözdesi olmaya devam etti.
3) SEVDİĞİM SENSİN
Yılın sürprizi 12 Şubat 2026'da ekrana gelen Sevdiğim Sensin, 15 bölümlük ilk sezonunu 8,14 reyting ortalamasıyla dördüncü sırada tamamladı. Dizi, deprem sonrası zorunlu bir evlilikle başlayan hikâyesinde sınıf farkı ve aile entrikalarını işliyor.
Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat da listede Geçen sezonun favorilerinden...
Eşref Rüya ikinci sezonunda performansını artırırken, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat da sezon boyunca üst sıralardaki yerlerini korudu.
YAZ SEZONUNUN LİDERİ: DAHA 17
Kış-bahar dizileri finalini yapınca bayrağı yaz dizileri devraldı. Kanal D'nin Daha 17'si, beklentilerin çok üzerinde bir performansla Ağustos boyunca zirvede istikrar sağladı; 23 Ağustos'ta 5,41 reytingle günün lideri oldu.
Doğanın Kanunu ve Altı Üstü İstanbul da iddialı Star TV'nin Alperen Duymaz ve Özge Yağız'lı yapımı Doğanın Kanunu, bazı akşamlar tüm izleyici kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u ise Ağustos ayında yakaladığı yükselişle dikkat çekti; 10 Ağustos'ta 6,50 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.
Dijital platformlarda tablo farklı Klasik televizyon reytinglerinin dışında, JustWatch verilerine göre Ağustos ayında dijital platformlarda da hareketlilik vardı: Prime Video'da yeni sezonu yayınlanan Reacher, dizi kategorisinde zirveye yerleşti.