Başantrenör Alper Solak ve oyuncular, hazırlıkların tamamlandığını ve altın madalya için hazır olduklarını belirtti. Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, 19 Ocak’ta İstanbul’da start alacak IIHF Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağı en üstte dalgalandırmayı amaçlıyor.



Başantrenör Alper Solak, hazırlık kampının sorunsuz geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugünkü antrenmanımızla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Madalya almayı hedefliyoruz. Güçlü bir gruptayız. Geçen sene altın madalya alarak bu gruba çıktık. İlk hedefimiz bu grupta kalmak, ikinci hedefimiz de madalya almak. Ev sahipliği yaptığımız organizasyonda herkesi buraya bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar.”



Milli takımın savunmacılarından Tan Nisan Göksal, şampiyonaya büyük umutlarla hazırlandıklarını ifade etti:

“Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle madalya alacağız. Her şey gayet güzel gidiyor. Seyircilerimizi salonda bizi desteklemeye bekliyoruz. Milli formayı giymek kelimelere dökemeyeceğim kadar güzel bir his.”

Forvet oyuncusu Dolunay Beren Erbakan ise takımın uyumundan ve hazır oluşundan söz etti:

“Hazırlıklarımız çok güzel geçiyor. Çok güzel bir takımız, maçlara hazırız. Geçen sene de milli formayı giyme gururunu yaşadık. Milli takım formasını giymekten çok gurur duyuyorum. Heyecanlıyız. Şampiyonada hedefimiz madalya kazanmak.”

Bir diğer forvet Melis Arslan da sıkı çalışmaların meyvesini almak istediklerini belirterek, hedeflerini netleştirdi:

“Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Turnuvada altın madalya kazanmak istiyoruz. Türk bayrağını en zirvede görmek bizi gururlandırıyor. Türk’ün olması gerektiği yer en tepe. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”



Türkiye, geçtiğimiz yıl kazandığı altın madalya ile bu sezon daha üst bir grupta yer alıyor. Ev sahibi avantajını da kullanmak isteyen ay-yıldızlılar, seyirci desteğiyle birlikte madalya töreninde yer almayı hedefliyor. Şampiyona maçları Zeytinburnu Buz Adası’nda oynanacak.