Golf dünyasının yıldızlarını Antalya’da buluşturan Turkish Airlines Open sona erdi. Turnuvada İsveçli golfçü Mikael Lindberg şampiyonluğa ulaştı.



İSTİKRARLI OYUNLA ZİRVEYE ÇIKTI

İlk dokuz çukuru dört birdie ve iki bogey ile tamamlayan Lindberg, en yakın rakibi Rodrigues ile arasındaki farkı iki vuruşa çıkardı.

13 ve 14. çukurlarda yaptığı birdielerle avantajını koruyan İsveçli sporcu, 15. çukurda yaptığı bogeye rağmen liderliğini bırakmadı. Yağmura rağmen istikrarlı performansını sürdüren Lindberg, son raundu 69 (-3), turnuvayı ise 278 vuruşla tamamladı.



İKİNCİLİK PAYLAŞILDI

Lindberg’in iki vuruş gerisinde Portekizli Daniel Rodrigues ve İtalyan Guido Migliozzi, 280 vuruşla ikinciliği paylaştı. İskoç Ewen Ferguson, Hollandalı Darius Van Driel ve Danimarkalı Jacob Skov Olesen ise 281 vuruşla dördüncülüğü paylaştı.



DP DÜNYA TURU’NDA İLK ZAFER

Mikael Lindberg, DP Dünya Turu’ndaki 70. turnuvasında ilk şampiyonluğunu elde ederken 467 bin 500 dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Volvo Çin Açık’taki üçüncülüğünün ardından Belek’te gelen bu zaferle Lindberg, PGA Şampiyonası yolunda önemli bir avantaj elde etti.



“BİR RÜYANIN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ”

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Lindberg, “Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Yıllardır böyle bir başarının hayalini kuruyordum. Son çukurda heyecandan başımın döndüğünü hissettim.” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ VE PROTOKOL

Turnuvanın ödül töreni National Golf Kulübü’nde yapıldı. Şampiyon Lindberg’e kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. 467 bin 500 dolarlık ödül çekini ise THY Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Harun Baştürk verdi.

Törende ayrıca Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de yer aldı.