Alparslan Türkeş’in 80 Yaşındaki Avukatı Şevket Can Özbay, emekli maaşına isyan etti… Özbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Hakaret”ten 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın 12punto'daki bugünkü yazısına göre merhum Alparslan Türkeş’in avukatı Şevket Can Özbay, 80 yaşında yarım asırlık bir hukukçu olarak dün Ankara’da sanık sandalyesine oturdu. MHP’nin kurucularından olan Özbay, 12 Eylül’de Alparslan Türkeş’in ve idam edilen ülkücülerin avukatlığını yapmıştı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki yargılamasında ise şehit aileleri ve gazilerin vekilliğini üstlenmişti.

EMEKLİ MAAŞINA İSYAN

30 Aralık 2024’te hesabına yatan 11 bin 852 lira emekli maaşı üzerine Facebook’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek “Emeklilerden öyle bir tokat yiyeceksiniz ki, Osmanlı tokadı bunun yanında yanağınızı okşamak gibi kalır. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz h…….. sizi. Ben bir aylık maaşımla kira mı ödeyeyim, elektrik, su, telefon, doğalgaz parasını mı ödeyeyim? Ne yiyip ne içeyim? Allah sizin 11 bin 852 defa belanızı versin.” dedi.

Paylaşım sanal devriye tarafından tespit edilince suç duyurusu geldi. İddianame “Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret” suçlarından en üst sınırdan ceza talep etti. İlk celse 24 Aralık’ta görüldü; savcı hemen mütalaa verip cezalandırma istedi.

Yıldız'ın aktardığına göre, Can Özbay dünkü celsede savcı cübbesiz, takım elbiseli halde ayakta, eli cebinde veya telefonla uğraşarak “Tekrar ediyorum” dedi. Duruşma boyunca cam kenarında dışarıyı seyretti veya kürsüye yaslanıp telefona baktı.

ÖZBAY’IN SAVUNMASI

Şevket Can Özbay savunmasında suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“İfadelerim iki siyasi parti genel başkanına yöneliktir. Biri ampul, diğeri benim kurduğum MHP’nin başındakilere. Bahçeli’ye sorulsa davacı olmazdı. Emekli maaşı açlık sınırının altında, buna isyan ediyorum. 80 yaşında ur, stent, fıtıkla hala çocuğumu okutuyorum. Son maaşım 17 bin lira. Milyonlarca emekli bu durumda. Burada Türk milliyetçiliği yargılanıyor. İsyan etmek hakkım.”

Avukat Gizem Karataş, delilin sanal devriye ile elde edildiğini, Anayasa Mahkemesi’nin bunu hukuka aykırı saydığını belirtti. Nalan Irmak İlze ise Süleyman Demirel örneğini vererek siyasi liderlerin eleştiriye hoşgörü göstermesi gerektiğini vurguladı.

Şevket Can Özbay son sözünde “Apo’ya umut hakkı isteyen babamın oğlu da olsam karşısına çıkarım. Türk Milleti ölmedi” dedi. Hakim ülke gündemini tartışmadıklarını söyleyerek, güncel içtihatlar uyarınca 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.