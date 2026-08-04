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Orta Doğu’daki çatışmaların Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirten emekli amiral Türker Ertürk, artan petrol fiyatlarının enerji maliyetlerini tırmandırdığını ve bunun da doğrudan yaşam şartlarını zorlaştırdığını ifade etti. Türkiye üzerindeki risklere değinen Ertürk, Türkiye’nin Ukrayna örneğinde görüldüğü gibi bir vekalet savaşçısı haline getirilme girişimlerine karşı dışarıda kalması ve süreçten uzak durması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL VE ABD’NİN STRATEJİK HEDEFLERİ

İsrail’in 1948 yılından itibaren kalıcı askeri üstünlük, caydırıcılık, işgal ve ilhak üzerine kurulu bir "sonsuz savaş" stratejisi izlediğini kaydeden Ertürk, bu politikanın omurgasını ABD’nin diplomatik, askeri ve ekonomik desteğinin oluşturduğunu belirtti.

Ertürk, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran’a karşı yürüttüğü askeri sürecin hedeflerini özetledi. Temel amacın İran’da ekonomik krizi derinleştirmek, etnik ve mezhepsel hatları tetikleyerek iç savaş veya ayaklanma yoluyla siyasi bir çözülme sağlamak olduğunu belirtti. Yöntemin ise hızlı adımlarla sonuç alınamayınca uzun soluklu bir yıpratma savaşına dönen süreçle İran’ı masada şartları kabule zorlamak olduğu vurguladı.

Ertürk, şu ifadeleri kullandı: “Peki bu savaş biter mi? Bu şekliyle bitmez. Bu savaş bitmez ve bitmeyecek. İnişli ve çıkışlı olarak devam edecek.”

Devam eden yıpratma savaşının İran açısından sürdürülebilir olmadığını ifade eden Ertürk, ülkeyi bekleyen olası gelişmeler ve askeri riskler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yıllarca sürecek yıkıcı bir yıpratma savaşına İran'ın dayanmasının zor olduğunu belirtti. Ertürk, ABD ve İsrail’in hızlı saldırılarla ulaşamadığı sonucu bu yöntemle elde etmek istediğini aktardı.

İran’ın yıpranma yerine kısa vadede büyük kayıpları göze alarak tam ölçekli bir savaşa girmeyi tercih edebileceğini; ancak bu durumun çatışmaları küresel boyuta taşıyabileceğini ve nükleer silahların kullanımını tetikleyebileceğini dile getirdi.

Masadaki görüşmelerin ve geçici ateşkeslerin zaman kazandırmaya yönelik olduğunu vurgulayan Ertürk, bu araların sıklıkla mühimmat ve lojistik eksiklikleri gidermek amacıyla kullanıldığını kaydetti.

ABD İÇ SİYASETİ VE "TIRMANMA TUZAĞI"

ABD’deki yaklaşan seçimlerin ve iç siyasetteki gelişmelerin savaşın seyrini değiştirebileceğini belirten Ertürk, Kongre’de bütçe veya fon kısıtlamalarının yaşanması durumunda ABD yönetiminin zayıf görünmemek adına daha agresif hamleler yapabileceğine işaret etti. Bu durumun bir "tırmanma tuzağı" yaratarak nükleer opsiyonların dahi masaya gelme tehlikesini doğurabileceği uyarısında bulundu.