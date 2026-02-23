Milli Savunma Bakanlığı tarafından 7 Haziran 2021'de hakkında "Ordu evine giriş yasağı" kararı verilen emekli Amiral Türker Ertürk, bu kararın hukuka uygun olduğu yönünde çıkan haberleri "algı operasyonu" olarak değerlendirdi.

"YASAK BİTECEK DAVA BİTMEDİ"

Ertürk, MSB'nin 2021 yılında verdiği yasak kararının 5 yıllık bir yasak olduğunu ve bu bu yasağın süresinin dolmak üzere olmasına rağmen yargı sürecinin sonuçlanmadığını ifade etti. Ertürk'ün konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

7 Nisan 2021 tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından müvekkilin Orduevi ve Sosyal Tesislere girişinin yasaklanması üzerine, 30 Mayıs 2021 tarihinde Danıştayda açılan dava, 5 yıllık yasak süresinin bitimine yaklaşılmış olmasına rağmen halen sonuçlandırılamamıştır. Bu konu Türkiye’de genel bir sorun olmakla beraber, bu dava özelinde de hak arama özgürlüğünün ve adaletin tesis edilmesinin nasıl bir durumda bulunduğunun çok açık bir göstergesidir. Bir hukuk devletinde hak kaybı yaptırımının süresinin sonuna gelindiği halde, haklılığın hukuken ortaya konulamamış olması kabul edilemez

"BU KARAR KABUL EDİLEMEZ"