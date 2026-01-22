ÖZEL HABER - AYKUT METEHAN | YENİÇAĞ

Türker Ertürk Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. AKP iktidarının meşruiyetini Amerika'dan aldığını dile getiren Ertürk, iktidarın Büyük Orta Doğu projesinin her safhasında mevcut olduğunu söyledi. Ertürk ayrıca DEM Parti'nin Kürt vatandaşları temsil edemeyeceğini ve Türkiye partisi olma şansını kaçırdıklarını ifade etti.

Ertürk'ün değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"TERÖRÜ AZDIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADILAR"

Bugün yaşadıklarımıza şaşırmıyorum. Özellikle Türk bayrağına karşı yapılanlar, Türk polisine düşmana saldırır gibi yapılan saldırılar Terörsüz Türkiye bağlamında yapılan açılımın, Türkiye'de terörü azdırmaktan başka bir şey yapmayacağını gösterdi.

"BU SÜRECİN ARKASINDA ABD VAR"

Biz iyi niyetliydik diyebilirler. Belki öyle de olabilirsiniz ama biz bunları anlatmıştık. Bu sürecin sonu böyle olacak demiştik. Bu açılım, Terörsüz Türkiye açılımı koltuğa endekslidir. İktidarın iktidarda kalmasına devam edecek yolun açılması girişimidir. Emperyalizm desteklidir. Bu işin arkasında ABD var.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BOP'A ENDEKSLİ BİR SÜREÇ"

ABD, İsrail endeksli bir hegemonik harita oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi tepe tepe kullanıyorlar. İktidar da kendini kullandırarak ABD'den meşruiyet alıyor. Bunu ben değil Beyaz Saray söylüyor. Tom Barrack da bunu söylüyor.

Terörsüz Türkiye sadece BOP'a endeksli bir projedir. Irak'ta Libya'da, Suriye'den sonra şimdi de Türkiye'de... Bu siyasi iktidar Irak, Suriye ve Libya işinde var. Terörsüz Türkiye de bu sürecin devamı. İktidar da buna yardım ediyor.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE ALIP TERÖRÜ AZDIRDILAR"

Bunlar iktidara geldiğinde terör sorunu çözülmüş ve bitirilmişti. Terörden hayatını kaybeden vatandaş ve askerlerimizin sayısı iki hanelere inmişti. Teröristbaşı yakalanmış, yargılanmış ve mahkum edilmişti. Böyle bir Türkiye aldılar. Zaman içinde terörü azdırdılar. Birinci açılım sürecini hatırlayın. Nerede bitmişti bu? Hendek'te bitmişti. Bu iktidar bu kadar yanlışın içinde olmasaydı biz bu kadar şehit vermeyecektik. Bunlar terörsüz bir Türkiye alıp terörü azdırdılar.

"KENDİ TABANLARI DA BU SÜRECİ DESTEKLEMİYOR"

Birinci açılım sürecinde vatandaş ikna edilmişti. Yüzde 70-75'lik bir vatandaş desteği vardı sürece. Hendeklerde son buldu. Hatta o dönem seçim anketlerinde iktidar kaybediyor olmasaydı bu sürece devam edecekti. Şimdi bu ikinci açılım. Onlar açılım demiyor ama bu pazarlama stratejisi. Bu sürece destek yüzde 15 civarında. AKP'ye oy veren seçmen bile desteklemiyor süreci. İkinci açılımın bizi getirdiği yer polis ve bayrak düşmanlığı.

"DEM KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

DEM Parti, Kürt vatandaşları temsil etme yetisini kaybetmiştir. Artık onların sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Bölgenin sorunlarıyla da ilgilenmiyorlar. Türkiye partisi olma şansları vardı, artık onu da kaybettiler. Bu yaşadıklarımızdan sonra bu süreç nasıl yürür onu da göreceğiz. CHP'yi Meclis'te kurudukları komisyona oturtup sürece meşruiyet kazandırmak istediler. Ne yazık ki CHP de oturdu.

"BU SÜRECİN SONU FİYASKO"

Ben bu sürecin fiyaskoyla neticeleneceğini söylüyorum. PKK'nın ve DEM'in isteklerine bakıyorum; Kurucu ideolojiyi değiştirmeden, kurucu değerleri değiştirmeden ulus kimliğinin altını oymadan bu süreci başarıya ulaştıramazsınız ama vatandaşa gidemiyorsunuz çünkü vatandaş desteklemiyor.

"AYNI KENAN EVREN'İN YAPTIĞI GİBİ..."

Vatandaşın desteğini alamayınca bu sefer Meclis'e götürmek zorundalar. 400 vekil alıp vatandaşa süreci götürmeden Meclis'te bitirmek istiyorlar. İşte tüm transferlerin sebebi de bu. AKP veya Erdoğan hangi kararı almaya çalıştı da alamadı? Meclis'te karar alma süreci açısından bir sorun yokken, vekil transferi niye yapılıyor? 400 vekil için. Aynı Kenan Evren'in yaptığı gibi halkın vermeyeceği meşruiyeti Meclis'ten almaya çalışıyor.

"OSMANLI MECLİSİ OLSA TBMM'DEN DAHA ÇOK GÜVENİRİM"

Sevr'in onayında dibine kadar Vahdettin'in onayı vardı. Ne kadar inkar etseler de vardı. Ama sonunda bu anlaşma Osmanlı Mebusan Meclisi'ne gelecekti. Vahdettin şunu gördü; Sevr'i onaylamazsa tahtında kalamayacaktı. Peki Meclis'e geldiğinde ne yapacak? Meclis onaylamayacak... Vahdettin ne yaptı biliyor musunuz Meclis'i kapattı.

1920 ve 2026... 106 sene var. Bana deseniz ki 1920'deki Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı ve 2026 TBMM deseniz, hangi Meclis'e daha çok güvenirsiniz deseniz ben Osmanlı derim biliyor musunuz! Üzülerek söylüyorum bunu. Bugün bu emperyal projeyle ulus kimliğini yok etmeye çalışan böyle bir projeyi 1920 Meclis'i kabul etmez biliyor musunuz... Ben o meclse daha çok güveniyorum. Sevr'i de reddederlerdi, bugünkü süreci de reddederlerdi.