Türkeli ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen "Türkiye’nin Gücü Orman" etkinliği, Gündoğdu Köyü Karagöl mevkiinde yapıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler elleriyle fidan dikerek doğaya katkı sağladı.

Etkinliğe katılanlar, hem yeşil bir gelecek için adım attıklarını hem de çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ayrıca çevre bilinci ve ormancılık konularında bilgilendirme stantları kurularak farkındalık artırıldı. Fidan dikim programı, bölgeye hem estetik bir katkı sağladı hem de toplumsal duyarlılığı güçlendirdi.