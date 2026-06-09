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Türkeli’de müzikseverleri bir araya getirecek Anadolu Rock Konseri düzenlenecek. Cumhuriyet Ortaokulu tarafından hazırlanan konserde, Türk müziğinin unutulmaz isimleri olan Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın eserleri, Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Kenan Karayaka eşliğinde öğrenci ve öğretmenler tarafından seslendirilecek.

Türkeli Kaymakamlığı ve Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, Anadolu Rock müziğinin sevilen eserleri katılımcılarla buluşacak. Konser boyunca sanatçıların hayatları ve müzik kariyerleri hakkında da öğrenci ve öğretmenler tarafından açıklamalar yapılacak.

Anadolu Rock Konseri, 16 Haziran 2026 Salı günü saat 18.00’de Türkeli İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.