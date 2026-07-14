İç piyasada zincir market raflarına yansıyan son fiyat güncellemeleri, suyun maliyetini rekor seviyelere taşıdı. En uygun fiyatlı markaların 500 mililitrelik pet şişe suları 6,95 liraya ulaşırken, bu durum litre fiyatının yaklaşık 14 liraya dayanmasına neden oldu.

Dünya’dan Recep Erçin’in haberine göre; Gramaj büyüdükçe fiyatlardaki makas daha da açılıyor. Bazı markaların 1 litrelik pet şişe suları 22 lira ile 40 lira arasında alıcı bulurken, premium tasarımlı şişelerde bu rakam 50 liraya kadar tırmanıyor. Evlerin vazgeçilmezi olan 5 litrelik damacana suların fiyatları ise markasına göre 36,5 liradan başlayıp 75 liraya kadar çıkıyor. Sektör temsilcileri bu artışın temel sebebi olarak plastik şişe maliyetlerindeki yükselişi işaret etse de esnaf, fiyatlarda yeni tırmanışların olabileceği konusunda uyarıyor.

TİCARET BAKANLIĞI SAHAYA İNDİ

Fiyatların ulaştığı bu seviye üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçerek ambalajlı su ve içecek sektörüne yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarını kapsayan incelemelerde, özellikle plastik, cam ve metal ambalajlarda uygulanan depozito katılım payı güncellemelerinin ardına sığınılarak haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı mercek altına alınıyor.

YURT DIŞINA SU SATIŞINDA ÇARPICI TABLO

Türkiye'de vatandaş suyu yüksek bedellerle tüketirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dış ticaret verileri ihracatta bambaşka bir gerçeği gözler önüne seriyor. Yılın ilk 5 ayında Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen katkısız suların ortalama litre fiyatı sadece 15 cent olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 26 milyon litre katkısız su ihracatından 4,1 milyon dolar gelir elde edildi. Karbonatlı (soda vb.) sularda ise 10 milyon litrelik dış satım yapılarak 7,4 milyon dolar gelir sağlandı ve bu kategorideki litre fiyatı 74 cent oldu.

İNGİLTERE SUYU 5 LİRADAN İÇİYOR

Ülke bazlı istatistiklere bakıldığında en çarpıcı rakamlar İngiltere ve Almanya satışlarında ortaya çıkıyor. Türkiye, en çok katkısız su ihracatını tam 17,8 milyon litre ile İngiltere'ye gerçekleştirdi. İngiltere'ye satılan suyun litre fiyatı yalnızca 12 cent seviyesinde kaldı. Bu rakam güncel döviz kurlarıyla hesaplandığında, İngiltere'ye ihraç edilen suyun litresinin ortalama 5,85 liraya denk geldiği görülüyor. İngiltere'yi 3,7 milyon litrelik alım ve litre başı 16 centlik fiyat ile Almanya takip etti. Karbonatlı su ihracatında ise Almanya 1,6 milyon litre ile ilk sırada yer alırken, Ürdün 1,2 milyon litre ile ikinci sıraya yerleşti.

SEKTÖR İLK 5 AYDA 37 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) verilerine göre, ambalajlı su sektörü 2026 yılının ilk beş ayında toplam 122,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. Tabii mineral içme suyu ihracatı yüzde 10,1 oranında artarak 39,1 milyon doları bulurken, aromalı su ihracatı da ufak bir artışla 83,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat tarafında ise sade su alımları yüzde 57,3 gibi sert bir düşüşle 665 bin dolara geriledi. Tüm bu ticaret döngüsünün sonucunda, su sektörü yılın ilk beş aylık döneminde Türkiye ekonomisine 37,1 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağlamış oldu.