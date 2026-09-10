Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, X paylaşımında “İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.” dedi.

Erdoğan, milli günler dışında yaptığı açıklamalarda ise ısrarla Malazgirt ve Çanakkale zaferlerine ortaklar çıkarıyor ve ardından Türk-Arap-Kürt ittifakından bahsediyor.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın , Türkiye’ye din esasına dayalı Osmanlı millet sistemini ve ılımlı monarşiyi tavsiye ettiğini ve buna hiçbir resmi cevap verilmediğini de biliyoruz.

Diğer taraftan, ABD, kendi yetiştirdiği bir teröristi, Suriye’nin başına getirdi. Terör örgütü PYD/SDG’yi de yönetime ortak etti.

DEM Parti yetkilileri de Suriye modelini Türkiye’de hayata geçirmek istediklerini, “Sıra Türkiye’de” diye açıkladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "9 Eylül, Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkûm edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur" dedi.

Bahçeli, mesajının sonunda da "9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun." dedi.

Aynı Bahçeli, 2 Eylül açıklamasında ise "Tribünler, Terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır. Muhatapları bilsin ki şer cephesinde kurulmaya çalışılan tuzakların farkındayız." Dedi.

Bahçeli bu konuşmasını, “İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek, bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekûn milletimizin eseri olacaktır. Hep birlikte Türk milletiyiz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz." diye bitirdi.

Oysa Terörsüz Türkiye Projesi’nin PKK kanadı, “Hep birlikte Türk milletiyiz” demiyor ki; “ortak vatan” diyor...

Bu çelişki nasıl giderilecek?

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Erdoğan ve Bahçeli, “Türk’e kefen biçenler”den ve “Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenler”den bahsediyor ya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Zonguldak'ta düzenlenen "Atatürk'ün Kızları Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülkenin "hiç bu kadar ağır bir tehditle karşılaşmadığını" belirterek, "Türkiye ağır çekim bir yıkım döneminden geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Çerçeve yasa" ve Anayasa değişiklikleri üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısının dönüştürülmek istendiğini belirten Özdağ, millî, üniter ve laik devlet yapısının yerine özerk bölgelerden oluşan bir modelin hedeflendiğini; iktidar ve muhalefetin bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çerçeve yasa ile uygulanmaya başlanan projenin Tom Barrack’ın bahsettiği “müşfik monarşi” rejiminin ilk adımı olduğunu ve buna karşı “mücadele” ve “mukavemet” edeceklerini, bugünün bir de yarını olduğunu ve bu mücadelede kesinlikle başarılı olacaklarını söylüyor.

Dervişoğlu, 9 Eylül’de İzmir’de asılan “İzmir’in kurtuluşu” pankartlarının kaldırılmasını istedi ve “9 Eylül, İzmir’in ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür” dedi.

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Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler, Türkiye’yi “Türk vatanı” olmaktan çıkarıp “ortak vatan” olmaya doğru götürüyor. En azından Abdullah Öcalan ve DEM Parti’nin söylemi bu...

Çözüm sürecini organize eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise hedeflerinin bölgede “ümmet birliği” kurmak olduğunu açıkladı.

Ümmet birliği “Türk-Arap-Kürt Konfederasyonu” ile mi sağlanacak, Vehhabi Suudi Arabistan ile yapılan Mekke Anlaşması ile mi?

Yoksa üçü de aynı projenin uygulamaları mı?

İran, Sünni birliği kurularak, ABD ve İsrail karşısında yalnız mı bırakılacak?

İran’ın yarısı Türk... Bir Türkiye-İran savaşı olursa, iki tarafta da Türk’e kefen biçilmiş olmaz mı? Bu işin sonu, Türk’ü Türk’e kırdırmak olmaz mı? İsrail ve ABD’nin projesi bu değil mi?